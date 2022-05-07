Виплати членам сімей загиблих воїнів підвищили в середньому на 1,5 тис. грн.

Виплати для членів сімей загиблих військовослужбовців підвищено в середньому на 1,5 тисячі гривень.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, ці виплати було перераховано у квітні. Загалом підвищення отримали понад 2,2 тисячі людей.

Мінімальна гарантія щодо пенсій членам сім’ї загиблого військовослужбовця становить не менше:

7 800 грн – на кожного з батьків та подружжя;

– на кожного з батьків та подружжя; 6 100 грн – на кожну дитину.

Це стосується також членів сімей загиблих добровольців територіальної оборони ЗСУ, адже з квітня на добровольців ТрО поширені підвищені пенсійні гарантії, передбачені для військовослужбовців, зазначають у Мінсоцполітики.

У відомстві також нагадують, що особам, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України, надано право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55, а жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

Крім того, до кола осіб, які належать до сімей загиблих захисників і захисниць України, включено членів сімей загиблих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, беручи участь в АТО/ООС, а також сім’ї загиблих добровольців Сил територіальної оборони Збройних сил України.

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