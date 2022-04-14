В окупованому Мелітополі війська РФ викрали гроші для виплати пенсії

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські військові викрали близько три мільйонів гривень із поштового відділення. Кошти призначалися для виплати пенсій.

Про це вранці в четвер, 14 квітня, повідомив військовий речник Запорізької ОВА Іван Арефʼєв.

“У Мелітополі російські окупанти вкрали пенсії… Втім, генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смелянський зазначив, що і надалі його організація робитиме все можливе і неможливе, щоби доставити гроші пенсіонерів”, – сказав він.

Напередодні про викрадення військами РФ коштів для виплати пенсій у Мелітополі заявляв і міський голова Іван Федоров.

“Те, що для окупантів людське життя нічого не варте і вся їх пропаганда є пустими словами і картинкою для медіа показує факт, що стався в мелітопольській «Укрпошті». Всі ми знаємо, що величезній кількості містян пенсію доставляють поштарі. Лише половина пенсіонерів Мелітополя, Мелітопольського району отримають пенсію на картки, а інша частина безпосередньо отримує гроші з рук поштарів. Так от, за наводкою Галини Данильченко (голова створених російськими військовими окупаційних органів управління в Мелітополі, – “Н”) російські солдати увірвалися і забрали гроші, які призначалися для виплат пенсіонерам пенсій. Нашим соціально незахищеним пенсіонерам призначались ці кошти, які окупанти викрали і не віддають”, – повідомив Федоров.

Від 25 лютого Мелітополь тимчасово перебуває під контролем військ РФ.

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