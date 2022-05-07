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У Маріуполі в полон до росіян потрапив громадянин Хорватії, що воював за Україну

07/05/2022 19:43

Російські війська взяли в полон громадянина Хорватії, який воював на боці українських військ у Маріуполі.

Про це в суботу, 7 травня, повідомляють хорватські державні ЗМІ, з посиланням на Assosiated Press пише “Європейська правда“.

Міністерство закордонних справ Хорватії також підтвердило, що знає про затриманого хорватського громадянина та працює з українською владою над врегулюванням ситуації. Жодної додаткової інформації в МЗС не надали, з огляду на “делікатність ситуації”.

Як стверджує державне телебачення HRT, що громадянин Хорватії “намагався втекти з Маріуполя разом з іншими українськими бійцями, але його спіймали росіяни”. Більше подробиць невідомо.

Регіональне телебачення N1 зазначило, що першими про затримання хорвата повідомили російські ЗМІ.

Раніше російські війська захопили в полон британців Шона Піннера і Айдена Асліна, які також воювали в Маріуполі на боці України. Невдовзі на державному телебаченні РФ показали відеозаписи нібито звернень полонених громадян Великої Британії до прем’єр-міністра Бориса Джонсона з проханням обміняти їх на затриманого в Україні кума Путіна Віктора Медведчука.

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