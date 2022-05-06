ЄС пропонує звільнити Угорщину, Словаччину і Чехію від нафтового ембарго до 2024 року, – ЗМІ

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У Європейському Союзі вирішили запропонувати надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року.

Про це в п’ятницю, 6 травня, повідомило американське агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Європейський Союз запропонував зробити виняток щодо нафтових поставок із РФ, який дасть Угорщині та Словаччині додатковий рік до кінця 2024 року.

За словами джерел, Чехії також буде надано виняток до червня 2024 року.

Решта держав-членів повинні відмовитися від імпорту до кінця цього року, як спочатку пропонувалося.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його уряд виступає проти початкової пропозиції ЄС щодо заборони російської нафти, заявивши, що це рівнозначно скиданню “ядерної бомби” на економіку його країни, пише “Європейська правда”.

Він сказав, що хоче п’ятирічного виключення із заборони на купівлю нафти.

Згідно з планом ЄС, європейським компаніям та приватним особам буде заборонено надавати судна та послуги, такі як страхування, необхідні для транспортування нафти до третіх країн.

За даними джерел, цей захід після перегляду рішення набуде чинності протягом трьох місяців після ухвалення нових санкцій, а не протягом одного місяця.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів не зволікати з ембарго на російські енергоресурси, наголосивши, що ті, хто виступає проти цих кроків, фактично стають співучасниками злочинів Росії в Україні.

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