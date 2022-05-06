Ворог атакував Гуляйполе з артилерії і застосував авіацію

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Ворог активно застосував авіацію та артилерію, атакуючи місто Гуляйполе Пологівського району Запорізької області. Знищується мирна інфраструктура.

Про це в п’ятницю, 6 травня, повідомляє пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

“Сьогодні близько 11:00 ворог активно застосував авіацію та артилерію по Гуляйполю. Масованими артобстрілами російська армія знищує мирну інфраструктуру Оріхова, наносяться ракетні та авіаудари”, – йдеться в повідомленні.

Також додається, що донедавна на Запорізькому напрямку ворог активних бойових дій не вів, але здійснював вогневий вплив, аби обмежити дії українських військ та знищити наші артилерійські підрозділи.

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