На Запоріжжі окупанти готуються відібрати в людей землю, – ОВА

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У Чернігівці Запорізької області росіяни змушують мешканців заповнювати папери щодо власності на землю. Так хочуть відібрати її в людей.

Про це в п’ятницю, 6 травня, повідомила пресслужба Запорізької ОВА.

“У Чернігівці окупанти хочуть відібрати у людей землю. Змушують до 8 травня заповнити форму, у якій вказано скільки землі має власник, скільки – в оренді”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лише після цього росіяни видадуть ліцензію на обробку землі. Інакше “комендант відбере всю землю, яка не вказана в паперах”.

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