Нова військова відзнака Хрест бойових заслуг: від УПА до Залужного

Президент України заснував нову військову відзнаку – “Хрест бойових заслуг”.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться в указі глави держави №314/2022 від 5 травня. Його оприлюднили на президентському сайті 6 травня.

“Відзнаку Президента України “Хрест бойових заслуг” (…) встановлено для відзначення військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, за:

видатну особисту хоробрість та відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойового завдання в умовах небезпеки для життя та безпосереднього зіткнення із супротивником;

видатні успіхи в управлінні військами (силами) під час ведення воєнних (бойових) дій.

Хрестом бойових заслуг можуть бути нагороджені громадяни України, іноземці та особи без громадянства.

Нагородження Хрестом бойових заслуг провадиться указом Президента України.

Одна й та сама особа може бути нагороджена Хрестом бойових заслуг не більше трьох разів.

Нагородження Хрестом бойових заслуг може бути проведено посмертно”, – сказано зокрема в указі.

“Особі, нагородженій Хрестом бойових заслуг вдруге (втретє), вручаються знак про нагородження вдруге (втретє) для розміщення на стрічці хреста, знак про нагородження вдруге (втретє) для розміщення на планці хреста в футлярі, а також диплом встановленого зразка”, – передбачає указ.

У цих випадках для кавалера відзнаки передбачені знаки “срібна дубова гілка” та “золота дубова гілка”.

Хрест бойових заслуг виготовляється зі срібла з позолотою і має вигляд прямого рівностороннього хреста, кінці якого завершуються п’ятикутниками, накладеного на схрещені мечі вістрями догори. Промені хреста – грановані. У центрі хреста ромб, покритий напівпрозорою емаллю синього кольору, в якому вміщене зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого.

Усі зображення рельєфні. Розмір хреста – 40 мм.

Зворотний бік хреста плоский, з вигравіруваним номером.

За допомогою вушка та кільця хрест сполучається зі стрічкою, протягнутою через кільце і складеною вдвоє із загнутими біля кільця кутами. На зворотному боці стрічки у верхній частині – пристрій для фіксації кінців стрічки та кріплення до одягу.

Нова відзнака носиться на стрічці. Стрічка хреста шовкова муарова з поздовжніми смужками: золотистого кольору шириною 3 мм, синього –11 мм, жовтого – 11 мм, синього – 3 мм.

Передбачена також планка, а також мініатюра Хреста бойових заслуг – зменшене зображення хреста без стрічки розміром 17 мм, що має голку і цанговий затискач для прикріплення до одягу.

Хрест бойових заслуг носять на грудях зліва перед усіма іншими нагородами. За наявності в нагородженого ордена “Золота Зірка”, ордена Держави Хрест бойових заслуг розміщується нижче від них.

У положенні про відзнаку міститься зображення відзнаки.

Дизайн відзнаки – художня рука Олексія Руденка.

Відповідно до указу Зеленського, Кабінету Міністрів та Державному управлінню справами за участю НБУ тепер належить забезпечити виготовлення відзнаки президента України “Хрест бойових заслуг”, знаків повторного нагородження нею, бланків дипломів і футлярів до них та вирішити питання щодо фінансового забезпечення відповідних заходів.

Історична спадкоємність

Варто зазначити, що нинішній Хрест бойової заслуги фактично є продовжувачем нагородної традиції Української повстанської армії – він і за назвою та призначенням, і за виглядом дуже подібний до Хреста бойової заслуги УПА.

Це була найвища військова нагорода Української повстанської армії і Української Головної Визвольної Ради, запроваджена 1944 року (нагородження відбувалися у 1945-1952 рр.).

Водночас не дуже зрозуміло, який чином відзнака президента України “Хрест бойових заслуг” узгоджується з відзнакою Хрест заслуги (ЗСУ).

Нагадаємо, що в грудні 2021 року головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний своїм наказом затвердив нагородну систему головнокомандувача ЗСУ, і в цій системі був подібний за виглядом Хрест заслуги.

При цьому в президентської відзнаки є перевага: вона, на відміну від грудневої головкомівської, передбачена лише за війну. Тоді як Хрест заслуги може вручатися за керівництво органами військового управління та структурними підрозділами в мирний час, зокрема й цивільним працівникам ЗСУ.

Перші кавалери

Першим кавалером Хреста бойових заслуг став Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний, який із початку збройної агресії Росії “успішно організував оборону держави й особисто очолив героїчне протистояння ЗСУ цьому вторгненню”.

Відзнаку отримали:

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний

заступник Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенант Євген Мойсюк

командир 14-ї окремої механізованої бригади полковник Олександр Охріменко

заступник командира механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади капітан Владислав Калієвський

бойовий медик 72-ї окремої механізованої бригади сержант Дарія Мазуренко.

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