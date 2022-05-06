Президент вручив перші бойові відзнаки незалежної України – Хрест бойових заслуг

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Президент України Володимир Зеленський вручив перші бойові відзнаки незалежної України – Хрест бойових заслуг, запроваджені указом глави держави.

Урочистості відбулися в п’ятницю, 6 травня, в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці в Києві.

“Цілком справедливо, що така нагорода встановлена саме зараз у нашій державі. Українці завжди цінували та відзначали бойові заслуги. Ми маємо велику героїчну спадщину, а отже, і традиції бойових нагород”, – цитує президента його пресслужба.

Першим кавалером Хреста бойових заслуг став Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний, який із початку збройної агресії Росії “успішно організував оборону держави й особисто очолив героїчне протистояння ЗСУ цьому вторгненню”.

Відзнаку також отримали:

заступник Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенант Євген Мойсюк,

командир 14-ї окремої механізованої бригади полковник Олександр Охріменко,

заступник командира механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади капітан Владислав Калієвський,

бойовий медик 72-ї окремої механізованої бригади сержант Дарія Мазуренко.

Президент зазначив, що відвага й мудрість, бойова результативність цих людей у війні за Україну дають усім нашим громадянам особливу надію на перемогу.

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