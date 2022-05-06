Унаслідок ракетного удару РФ по Київському бронетанковому заводу, ймовірно, загинули п’ять працівників

Ремонт танків і БТРів на ДП "Київський бронетанковий завод ". Кадр відео із сюжету каналу "1+1"

Унаслідок російського ракетного удару по Київському бронетанковому заводу, ймовірно, загинули щонайменше п’ятеро працівників цього підприємства.

Як передає “Новинарня“, це випливає з указу президента №311/2022, підписаного 5 травня.

Відповідно до цього документа, орденом “За мужність” ІІІ ступеня відзначені десять співробітників ДП “Київський бронетанковий завод” – слюсарі-ремонтники, майстри, електрозварник, газорізальник і начальник відділу.

З-поміж них посмертно нагороджені п’ятеро: старші майстри виробничої дільниці ДП “КБЗ” Сергій Бохонський і В’ячеслав Чорний, слюсарі-ремонтники Андрій Кравченко, Дмитро Малиш та Валерій Самусь.

Як інформувала “Новинарня“, ракетний удар військ РФ по танковому заводу в Дарницькому районі Києва відбувся вранці 16 квітня. Мер столиці Віталій Кличко тоді повідомляв, що загинула одна людина, кілька постраждалих були госпіталізовані.

РосЗМІ поширили заяву міноборони Росії про те, що “високоточною зброєю великої дальності повітряного базування знищено виробничі корпуси бронетанкового заводу в Києві”.

За дев’ять днів до цього ракетного обстрілу на каналі “1+1” вийшов репортаж про те, як на заводі ремонтують захоплену російську бронетехніку, зокрема БМП і танки Т-72.

26 квітня стало відомо, що СБУ затримала провідного інженера одного з заводів держконцерну “Укроборонпром” за ймовірну причетність до ракетного удару по підприємству після того, як він повідомив про наслідки ракетного обстрілу підприємства до РФ.

Указом президента №311/2022 “за особисту мужність, виявлену під час виконання службових обов’язків, самовіддане служіння Українському народові” орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено:

АНТОНЕНКА Олега Анатолійовича — слюсаря-ремонтника Державного підприємства “Київський бронетанковий завод”

БІЛОКУРА Юрія Миколайовича — слюсаря-ремонтника Державного підприємства “Київський бронетанковий завод”

БІЛОУСОВА Олександра Михайловича — токаря акціонерного товариства “Вишнівський ливарно-ковальський завод”

БОХОНСЬКОГО Сергія Анатолійовича (посмертно) — старшого майстра виробничої дільниці Державного підприємства “Київський бронетанковий завод”

БУТОЛІНА Володимира Васильовича — електрозварника Державного підприємства “Київський бронетанковий завод”

КРАВЧЕНКА Андрія Анатолійовича (посмертно) — слюсаря-ремонтника Державного підприємства “Київський бронетанковий завод”

КРИВОКОНЯ Олександра Григоровича — генерального директора Харківського державного авіаційного виробничого підприємства

КУНЦЕВИЧА Олега Івановича — охоронця Державного підприємства “Миколаївський суднобудівний завод”

ЛЕБЕДЯ Василя Івановича — газорізальника цеху Державного підприємства “Київський бронетанковий завод”

МАЛИША Дмитра Сергійовича (посмертно) — слюсаря-ремонтника Державного підприємства “Київський бронетанковий завод”

МЕРЧАНСЬКОГО Юрія Васильовича — фахівця у сфері цивільного захисту Державного підприємства “Харківський бронетанковий завод”

НАУМЕНКА Олександра Вікторовича — інженера-технолога Державного підприємства “Харківський бронетанковий завод”

РОМАЩЕНКА Івана Івановича — начальника відділу Державного підприємства “Київський бронетанковий завод”

САМУСЯ Валерія Миколайовича (посмертно) — слюсаря-ремонтника Державного підприємства “Київський бронетанковий завод”

СТРЮКОВА Геннадія Миколайовича — енергетика цеху Харківського державного авіаційного виробничого підприємства

ТРОФИМЕНКА Сергія Вікторовича — старшого контрольного майстра Державного підприємства “Харківський бронетанковий завод”

ЧИСТЯКОВА Олексія Андрійовича — плавильника акціонерного товариства “Вишнівський ливарно-ковальський завод”

ЧОРНОГО В’ячеслава Миколайовича (посмертно) — старшого майстра виробничої дільниці Державного підприємства “Київський бронетанковий завод”. Читайте також:

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