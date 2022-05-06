Унаслідок ракетного удару РФ по Київському бронетанковому заводу, ймовірно, загинули п’ять працівників

Унаслідок російського ракетного удару по Київському бронетанковому заводу, ймовірно, загинули щонайменше п’ятеро працівників цього підприємства.
Як передає “Новинарня“, це випливає з указу президента №311/2022, підписаного 5 травня.
Відповідно до цього документа, орденом “За мужність” ІІІ ступеня відзначені десять співробітників ДП “Київський бронетанковий завод” – слюсарі-ремонтники, майстри, електрозварник, газорізальник і начальник відділу.
З-поміж них посмертно нагороджені п’ятеро: старші майстри виробничої дільниці ДП “КБЗ” Сергій Бохонський і В’ячеслав Чорний, слюсарі-ремонтники Андрій Кравченко, Дмитро Малиш та Валерій Самусь.
Як інформувала “Новинарня“, ракетний удар військ РФ по танковому заводу в Дарницькому районі Києва відбувся вранці 16 квітня. Мер столиці Віталій Кличко тоді повідомляв, що загинула одна людина, кілька постраждалих були госпіталізовані.
РосЗМІ поширили заяву міноборони Росії про те, що “високоточною зброєю великої дальності повітряного базування знищено виробничі корпуси бронетанкового заводу в Києві”.
За дев’ять днів до цього ракетного обстрілу на каналі “1+1” вийшов репортаж про те, як на заводі ремонтують захоплену російську бронетехніку, зокрема БМП і танки Т-72.
26 квітня стало відомо, що СБУ затримала провідного інженера одного з заводів держконцерну “Укроборонпром” за ймовірну причетність до ракетного удару по підприємству після того, як він повідомив про наслідки ракетного обстрілу підприємства до РФ.
Указом президента №311/2022 “за особисту мужність, виявлену під час виконання службових обов’язків, самовіддане служіння Українському народові” орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено:
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