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Президент на конференції донорів розповів, яким бачить “план Маршалла” для України

05/05/2022 14:55

Президент України Володимир Зеленський на міжнародній конференції донорів для України розповів, якою бачить ефективну допомогу партнерів для сприяння перемозі та відбудові України.

Про це повідомляє “Європейська правда” в четвер, 5 травня.

“Як закінчиться ця брутальна війна, буде вирішуватися не тільки на полі бою – це залежить також від економічної, фінансової, гуманітарної підтримки і здатності забезпечити нормальне життя на звільнених територіях і відбудувати те, що було зруйноване російською армією. Свобода має продемонструвати, що захищає і дає більше, ніж тиранія, яка десятиліттями отримувала гроші за продаж нафти, газу та інших ресурсів”, – зазначив він.

По-перше, зауважив глава держави, Україна зараз, під час війни, потребує фінансової допомоги, щоб закривати усі соціальні, гуманітарні та військові потреби.

По-друге, зазначив Зеленський, Україні потрібний стратегічний план міжнародної підтримки України – сучасний аналог “плану Маршалла”.

“Це гроші, технології, фахівці і можливості зростання, необхідні для повернення до мирного життя, модернізації та соціальний розвиток. Це буде інвестиція у стабільність всієї Центральної та Східної Європи… Відбудова України має стати таким же історичним прикладом з нашого часу, як і відбудова європейських країн після Другої світової”, – зазначив Володимир Зеленський.

Він зауважив, що якщо допомога буде достатньою і своєчасною, це додатково сприятиме тому, щоб українці, які через війну виїхали за кордон, повернулися на батьківщину.

Президент повторив свою ідею про “патронат” певних країн над областями і містами України, які постраждали від бойових дій, у процесі їхньої відбудови.

Зазначимо, конференція донорів проходить у Варшаві, її співорганізаторами є Польща і Швеція, у партнерстві з Єврорадою та Єврокомісією та за участі ООН. Захід задуманий як платформа для обговорення допомоги Україні у найближчій та довгостроковій перспективі.

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