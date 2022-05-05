Через ворожі атаки запізнюються понад 40 потягів Укрзалізниці

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В “Укрзалізниці” повідомляють пасажирам про запізнення 46 потягів різних сполучень.
Зокрема, ідеться про запізнення потягів від однієї години до 11 годин, інформує пресслужба “УЗ” вранці в четвер, 5 травня.
Актуальна інформація щодо запізнення пасажирських поїздів (станом на 07:00):
- №150 Чернівці — Полтава (+11:13 год);
- №60 Чоп — Київ (+10:22 год);
- №25 Рахів — Одеса (+9:42 год);
- №5 Івано-Франківськ — Запоріжжя (+9:41);
- №120 Львів — Запоріжжя (+9:32 год);
- №1 Івано-Франківськ — Харків (+8:41);
- №232 Львів — Дніпро (+7:22 год);
- №42 Львів — Дніпро (+7:14 год);
- №45 Ужгород — Лозова (+6:51 год);
- №749 Київ — Івано-Франківськ (+6:48 год);
- №37 Ужгород — Одеса (+5:55 год);
- №56 Рахів — Київ (+5:37 год);
- №145 Львів — Ужгород (+5:33 год);
- №12 Львів — Одеса (+5:30 год);
- №86 Львів — Запоріжжя (+4:57 год);
- №30 Ужгород — Київ (+4:49 год);
- №96 Рахів — Київ (+4:42 год);
- №43 Івано-Франківськ — Київ (+4:40 год);
- №13 Київ — Солотвино (+3:59 год);
- №50 Трускавець — Київ (+3:42 год);
- №8 Чернівці — Київ (+3:38 год);
- №136 Білгород-Дністровський — Чернівці (+3:36 год);
- №14 Солотвино — Київ (+3:14 год);
- №4 Запоріжжя — Львів (+3:10 год);
- №18 Львів — Харків (+3:07 год);
- №82 Ужгород — Київ (+3 год);
- №8 Одеса — Харків (+2:21 год);
- №92 Харків — Одеса (+2:13 год);
- №7 Київ — Чернівці (+2:08 год);
- №49 Київ — Трускавець (+1:57 год);
- №54 Одеса — Дніпро (+1:56 год);
- №87 Запоріжжя — Ковель (+1:49 год);
- №85 Запоріжжя — Львів (+1:45 год);
- №58 Ворохта — Київ (+1:30 год);
- №38 Запоріжжя — Львів (+1:27 год);
- №21 Харків — Трускавець (+1:20 год);
- №11 Одеса — Львів (+1:19 год);
- №81 Київ — Ужгород (+1:17 год);
- №38 Одеса — Ужгород (+1:16 год);
- №106 Одеса — Київ (+1:14 год);
- №129 Кременчук — Івано-Франківськ (+1:12 год);
- №105 Київ — Одеса (1:10 год);
- №710 Львів — Дарниця (+5 год);
- №705 Київ — Перемишль (+1 год);
- №716 Перемишль — Київ (+4 год);
- №774 Львів — Дарниця (+4 год).
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