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Через ворожі атаки запізнюються понад 40 потягів Укрзалізниці

05/05/2022 09:04

В “Укрзалізниці” повідомляють пасажирам про запізнення 46 потягів різних сполучень.

Зокрема, ідеться про запізнення потягів від однієї години до 11 годин, інформує пресслужба “УЗ” вранці в четвер, 5 травня.

Актуальна інформація щодо запізнення пасажирських поїздів (станом на 07:00):

  • №150 Чернівці — Полтава (+11:13 год);
  • №60 Чоп — Київ (+10:22 год);
  • №25 Рахів — Одеса (+9:42 год);
  • №5 Івано-Франківськ — Запоріжжя (+9:41);
  • №120 Львів — Запоріжжя (+9:32 год);
  • №1 Івано-Франківськ — Харків (+8:41);
  • №232 Львів — Дніпро (+7:22 год);
  • №42 Львів — Дніпро (+7:14 год);
  • №45 Ужгород — Лозова (+6:51 год);
  • №749 Київ — Івано-Франківськ (+6:48 год);
  • №37 Ужгород — Одеса (+5:55 год);
  • №56 Рахів — Київ (+5:37 год);
  • №145 Львів — Ужгород (+5:33 год);
  • №12 Львів — Одеса (+5:30 год);
  • №86 Львів — Запоріжжя (+4:57 год);
  • №30 Ужгород — Київ (+4:49 год);
  • №96 Рахів — Київ (+4:42 год);
  • №43 Івано-Франківськ — Київ (+4:40 год);
  • №13 Київ — Солотвино (+3:59 год);
  • №50 Трускавець — Київ (+3:42 год);
  • №8 Чернівці — Київ (+3:38 год);
  • №136 Білгород-Дністровський — Чернівці (+3:36 год);
  • №14 Солотвино — Київ (+3:14 год);
  • №4 Запоріжжя — Львів (+3:10 год);
  • №18 Львів — Харків (+3:07 год);
  • №82 Ужгород — Київ (+3 год);
  • №8 Одеса — Харків (+2:21 год);
  • №92 Харків — Одеса (+2:13 год);
  • №7 Київ — Чернівці (+2:08 год);
  • №49 Київ — Трускавець (+1:57 год);
  • №54 Одеса — Дніпро (+1:56 год);
  • №87 Запоріжжя — Ковель (+1:49 год);
  • №85 Запоріжжя — Львів (+1:45 год);
  • №58 Ворохта — Київ (+1:30 год);
  • №38 Запоріжжя — Львів (+1:27 год);
  • №21 Харків — Трускавець (+1:20 год);
  • №11 Одеса — Львів (+1:19 год);
  • №81 Київ — Ужгород (+1:17 год);
  • №38 Одеса — Ужгород (+1:16 год);
  • №106 Одеса — Київ (+1:14 год);
  • №129 Кременчук — Івано-Франківськ (+1:12 год);
  • №105 Київ — Одеса (1:10 год);
  • №710 Львів — Дарниця (+5 год);
  • №705 Київ — Перемишль (+1 год);
  • №716 Перемишль — Київ (+4 год);
  • №774 Львів — Дарниця (+4 год).

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Україна

Через ворожі атаки запізнюються понад 40 потягів Укрзалізниці

В “Укрзалізниці” повідомляють пасажирам про запізнення 46 потягів різних сполучень. Зокрема, ідеться про запізнення потягів від однієї години до 11 годин, інформує пресслужба “УЗ” вранці в четвер, 5 травня....

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