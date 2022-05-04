Сили оборони України почали застосовувати ПАРівські гранатомети Milkor MGL. ВІДЕО

Бійці Сил оборони України вже мають у своєму розпорядження легкі ручні 40-мм гранатомети MGL та застосовують їх.
Про це свідчить відео, яке поширюють у соціальних мережах 4 травня.
Відеозапис зафіксував, як український військовий здійснює п’ять пострілів, а за кілька секунд чути вибухи гранат.
Місце застосування такої зброї наразі не відоме.
M32 Milkor MGL, або MGL-MK1 (Multiple Grenade Launcher) – легкий шестизарядний ручний 40-мм гранатомет, створений компанією Milkor (Південно-Африканська Республіка) у 1981 році. Нова назва компанії – Rippel.
Гранатомет має револьверну схему, складається з труби з руків’ям, барабанного блоку стволів, корпусу з віссю та силовою штангою, ударно-спускового механізму з пістолетним руків’ям.
Перебуває на озброєнні морської піхоти США (відомий як M32) і збройних сил ще близько 30 країн.
Читайте також:
Естонія передала Україні гаубиці, протитанкові міни, автоматичну зброю і гранатомети
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!