Сили оборони України почали застосовувати ПАРівські гранатомети Milkor MGL. ВІДЕО

Бійці Сил оборони України вже мають у своєму розпорядження легкі ручні 40-мм гранатомети MGL та застосовують їх.

Про це свідчить відео, яке поширюють у соціальних мережах 4 травня.

Відеозапис зафіксував, як український військовий здійснює п’ять пострілів, а за кілька секунд чути вибухи гранат.

Місце застосування такої зброї наразі не відоме.

M32 Milkor MGL, або MGL-MK1 (Multiple Grenade Launcher) – легкий шестизарядний ручний 40-мм гранатомет, створений компанією Milkor (Південно-Африканська Республіка) у 1981 році. Нова назва компанії – Rippel.

Гранатомет має револьверну схему, складається з труби з руків’ям, барабанного блоку стволів, корпусу з віссю та силовою штангою, ударно-спускового механізму з пістолетним руків’ям.

Перебуває на озброєнні морської піхоти США (відомий як M32) і збройних сил ще близько 30 країн.

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