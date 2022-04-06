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Естонія передала Україні гаубиці, протитанкові міни, автоматичну зброю і гранатомети

06/04/2022 11:48

Уряд Естонії передав Україні партію летальної зброї, в тому числі гаубиці, для захисту від російського вторгнення.

Про це ввечері у вівторок, 5 квітня, повідомила пресслужба посольства Естонії в Україні.

Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати.

Окрім цього, естонські підприємці у співпраці з державними установами та Збройними силами Естонії передали українським військовим шоломи, бронежилети, засоби зв’язку, дрони, прилади нічного бачення, лазерні далекоміри, медичні товари та одяг хімзахисту.

“Щоб Україна залишалася вільною, потрібно ще більше. Естонія закликає всі європейські країни надати Україні необхідне озброєння, військову та гуманітарну допомогу, політичну підтримку, а також посилити санкції проти Росії та припинити прямо чи опосередковано підтримувати економіку РФ”, – заявили в посольстві.

Як писала “Новинарня“, раніше Чехія відправила в Україну кілька десятків танків Т-72 та бойових машин піхоти, щоб допомогти у захисті від нападу Росії.

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