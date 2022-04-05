Чехія відправила в Україну танки Т-72 та БМП. ВІДЕО

Чеська Республіка відправила в Україну кілька десятків танків Т-72 та бойових машин піхоти, щоб допомогти у захисті від нападу Російської Федерації.
Про це вдень у вівторок, 5 квітня, поінформувало чеське видання Echo24.
Чехія безплатно передала немодернізовані танки Т-72 радянських часів, які перебували в резервах.
Армія ЧР мала на складах близько 90 танків, але активно нею експлуатується лише близько 30 модернізованих машин.
Česko dodalo Ukrajině bojová vozidla pěchoty a tanky T-72. Na sociálních sítích to potvrdil lidovecký poslanec Ondřej Benešík. Jde o dar české armády, na kterém se dohodli spojenci v rámci NATO. pic.twitter.com/LegfbZDDxb
— ČT24 (@CT24zive) April 5, 2022
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