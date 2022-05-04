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На Київщині виявили тіла ще чотирьох вбитих росіянами, серед них – дитина

04/05/2022 16:15

У Київській області правоохоронці виявили тіла чотирьох мирних жителів, які загинули від рук російських окупантів. Серед вбитих – десятирічна дівчинка.

Про це в середу, 4 травня, інформує пресслужба поліції Київської області.

“У селі Шибине поліцейські ексгумували тіла двох людей, серед яких 10-річна дівчинка, яка загинула від осколкових поранень, внаслідок потрапляння в будинок ворожого снаряду. Також виявили тіло 58-річного чоловіка, якого окупанти розстріляли впритул біля його будинку”, – йдеться в повідомленні.

Напередодні в селі Нова Буда підняли на поверхню тіло 69-річної жінки, яка загинула від ворожого обстрілу, після чого на цвинтарі її поховали односельчани.

Четвертою жертвою російських обстрілів стала 92-річна бабуся з села Озерщина. Вона загинула у пожежі у власній оселі, яка виникла внаслідок ворожої атаки.

Поліція провела попередній огляд тіл загиблих і доправила їх до моргів для проведення судово-медичних експертиз.

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Україна

На Київщині виявили тіла ще чотирьох вбитих росіянами, серед них – дитина

У Київській області правоохоронці виявили тіла чотирьох мирних жителів, які загинули від рук російських окупантів. Серед вбитих – десятирічна дівчинка. Про це в середу, 4 травня, інформує пресслужба поліції...

Війна з Росією

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