Замість скасування 9 травня: Рада ухвалила заяву про неприпустимість присвоєння РФ перемоги над нацизмом

Верховна Рада блокує розгляд законопроєкту, який скасовує святкування 9 травня Дня Перемоги.
Натомість ухвалила проєкт постанови про Заяву “З нагоди 77-ї річниці перемоги над нацизмом та про неприпустимість присвоєння Російською Федерацією перемоги над нацизмом”.
Про це вдень у вівторок, 3 травня, повідомив народний депутат від “Європейської солідарності” Володимир В’ятрович.
” (…) нині важливішим стало те, що парламент не ухвалив проєкт №7297, який міг позбавити нас від побєдобєсія вже цього року.
Натомість ВРУ підтримала заяву «З нагоди 77-ї річниці перемоги над нацизмом та про неприпустимість присвоєння Російською Федерацією перемоги над нацизмом». Депутати колишньої “Опозиційної платформи – За життя” підтримали її одноголосно.
Саме цим порожнім папірцем депутати намагаються прикрити свій страх перед Путіним і неготовність ухвалити законопроєкт №7297, який скасовує «Дєнь пабєди» 9 травня.
Базоване на міфі 9 травня, побєдобєсіє є одним із ключових інструментів російської пропаганди.
Саме виховані в дусі побєдобєсія і 9 травня молоді росіяни вбивали, мирних українців у Бучі”, – написав нардеп.
В’ятрович нагадав, що він “свого часу як голова Інституту національної пам’яті ініціював законодавчі зміни, які докорінно змінили правове й інформаційне поле”.
Нагадаємо, депутат від “ЄС” Володимир В’ятрович разом із нардепами з інших фракцій ініціював законопроєкт про скасування святкового дня 9 травня і призначення 8 травня Днем пам’яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (а 9 травня відзначати День Європи). Його схвалив профільний комітет ВР. Однак Верховна Рада наразі не підтримала цю пропозицію.
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