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Замість скасування 9 травня: Рада ухвалила заяву про неприпустимість присвоєння РФ перемоги над нацизмом

03/05/2022 15:58

Верховна Рада блокує розгляд законопроєкту, який скасовує святкування 9 травня Дня Перемоги.

Натомість ухвалила проєкт постанови про Заяву “З нагоди 77-ї річниці перемоги над нацизмом та про неприпустимість присвоєння Російською Федерацією перемоги над нацизмом”.

Про це вдень у вівторок, 3 травня, повідомив народний депутат від “Європейської солідарності” Володимир В’ятрович.

” (…) нині важливішим стало те, що парламент не ухвалив проєкт №7297, який міг позбавити нас від побєдобєсія вже цього року.

Натомість ВРУ підтримала заяву «З нагоди 77-ї річниці перемоги над нацизмом та про неприпустимість присвоєння Російською Федерацією перемоги над нацизмом». Депутати колишньої “Опозиційної платформи – За життя” підтримали її одноголосно.

Саме цим порожнім папірцем депутати намагаються прикрити свій страх перед Путіним і неготовність ухвалити законопроєкт №7297, який скасовує «Дєнь пабєди» 9 травня.

Базоване на міфі 9 травня, побєдобєсіє є одним із ключових інструментів російської пропаганди.

Саме виховані в дусі побєдобєсія і 9 травня молоді росіяни вбивали, мирних українців у Бучі”, – написав нардеп.

В’ятрович нагадав, що він “свого часу як голова Інституту національної пам’яті ініціював законодавчі зміни, які докорінно змінили правове й інформаційне поле”.

“Визначили, що була не міфічна «Велика вітчизняна», а розпочата Гітлером і Сталіним у 39-му Друга світова. Заборонили нацистську й комуністичну символіку, георгіївські стрічки. Встановили 8 травня День пам’яті і примирення. І як тимчасовий компроміс, доки суспільство визріє до відмови від штучної дати 9 травня, визначили її як День перемоги над нацизмом”, – вказав народний депутат від “Європейської солідарності”.
Він наголосив, що “зараз суспільство не просто визріло. Воно вимагає скасувати 9 травня. Ми не маємо ні потреби, ні права чіплятися за цю дату російських шабашів”.
Три десятки депутатів з усіх фракцій парламенту зареєстрували проєкт №7297, який передбачає чіткі кроки:
  • Відзначати 8 травня разом з усією Європою День пам’яті й перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
  • саме цей день зробити вихідним після закінчення воєнного стану, а 9 травня разом з усіма країнами ЄС відзначати День Європи.
“Проєкт був чудово сприйнятий у суспільстві й парламенті. Комітет проголосував за його підтримку в цілому.
Але розгляд раптово заблокувала владна фракція. І цей ганебний крок неможливо прикрити фіговим листочком нашвидкоруч написаного звернення. Текст якого скопійований з методичок Інституту національної пам’яті семирічної давнини. Часи змінилися і суспільство пішло далеко вперед. Соромно й безвідповідально, що реальні законодавчі зміни заміняють цим сурогатом”, – зазначив В’ятрович.

Нагадаємо, депутат від “ЄС” Володимир В’ятрович разом із нардепами з інших фракцій ініціював законопроєкт про скасування святкового дня 9 травня і призначення 8 травня Днем пам’яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (а 9 травня відзначати День Європи). Його схвалив профільний комітет ВР. Однак Верховна Рада наразі не підтримала цю пропозицію.

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Україна

Замість скасування 9 травня: Рада ухвалила заяву про неприпустимість присвоєння РФ перемоги над нацизмом

Верховна Рада блокує розгляд законопроєкту, який скасовує святкування 9 травня Дня Перемоги. Натомість ухвалила проєкт постанови про Заяву “З нагоди 77-ї річниці перемоги над нацизмом та про неприпустимість присвоєння...

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