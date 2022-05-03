В Авдіївці від ворожої атаки загинули щонайменше 10 людей, ще 15 – поранені, – ОВА

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У Донецькій області внаслідок російського обстрілу Авдіївського коксохімічного заводу загинули щонайменше десять людей, ще 15 отримали поранення.

Про це ввечері в вівторок, 3 травня, повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, дані про 10 загиблих та 15 поранених – оперативні, інформація ще уточняється й кількість жертв, ймовірно, може бути більшою.

“Росіяни точно знали, куди цілили – робочі саме завершили зміну й на зупинці чекали на автобус, який мав їх розвозити із заводу додому. Черговий цинічний злочин росіян на нашій землі. За все доведеться відповісти!”, – написав Кириленко.

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