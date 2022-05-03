Окупанти обстріляли центр Харкова: влучили в парк відпочинку. ВІДЕО

Російські загарбники обстріляли центральну частину Харкова, атака спричинила пожежі у цій частині міста.
Про це вдень у вівторок, 3 травня, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.
“3 травня близько 13:15 внаслідок ворожих обстрілів сталося декілька пожеж в центральній частині міста Харкова.
Горіли гаражі, об’єкти торгівлі, а також дерев’яні конструкції дитячих атракціонів на території міського парку відпочинку”, – йдеться в повідомленні.
Рятувальники повідомляють, що пожежі вдалось приборкати о 14:27.
За попередніми даними, одна жінка отримала осколкові поранення.
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