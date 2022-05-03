Окупанти обстріляли центр Харкова: влучили в парк відпочинку. ВІДЕО

Фото: пресслужба ДСНС

Російські загарбники обстріляли центральну частину Харкова, атака спричинила пожежі у цій частині міста. Про це вдень у вівторок, 3 травня, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області. “3 травня близько 13:15 внаслідок ворожих обстрілів сталося декілька пожеж в центральній частині міста Харкова. Горіли гаражі, об’єкти торгівлі, а також дерев’яні конструкції дитячих атракціонів на території міського парку відпочинку”, – йдеться в повідомленні. Рятувальники повідомляють, що пожежі вдалось приборкати о 14:27. За попередніми даними, одна жінка отримала осколкові поранення. Читайте також:

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Редактор: Христина Горобець