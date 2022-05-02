“Сирени обірвали наш сон”: Ед Ширан і “Антитіла” презентували спільну композицію. ВІДЕО

Британський співак Ед Ширан та український гурт “Антитіла” презентували спільну пісню українською й англійською мовами і відеокліп на неї, частину якого відзнято у зруйнованих російськими обстрілами містах.
Композиція називається “2 step”/”Сирени обірвали наш сон”, повідомляє “ТСН“.
Зйомки “української” частини відео відбувалися в Ірпені, Києві та Харківській області, куди гурт “Антитіла” прибув у складі 130 батальйону Територіальної оборони для посилення східного угрупування сухопутних військ ЗСУ.
Ширан “свою” частину відео знімав у Києві ще в листопаді 2021 року. Зокрема, зйомки відбувалися на території корпусів механіко-математичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
“Пропозиція від Еда попрацювати разом – це вияв саме тієї справжньої підтримки України, яку демонструє народ Великої Британії… Мільйони людей не лише на словах, а конкретними вчинками показують, як це – по-справжньому стояти за свої принципи, демократію і свободу і підставляти своє плече тим, кому воно дійсно потрібне. Здавалося б просто спільна пісня, але наскільки це символічно”, – наголосив фронтмен “Антитіл” Тарас Тополя.
В українському тексті синглу Тополя розповідає історію про те, як розпочалася війна для його сім’ї, та про обіцянку повернутися.
Кошти, зібрані з монетизації відео, Ширан перерахує на гуманітарну допомогу Україні.
Український гурт познайомився з британською зіркою в березні, під час підготовки до благодійного концерту на підтримку України у Бірмінгемі. Тоді “Антитіла” запропонували організувати телеміст із Києвом і таким чином теж дистанційно виступити на цьому концерті. Відео їхнього звернення до Еда Ширана з цією пропозицією стало вірусним у Великій Британії.
При цьому організатори концерту відмовили гурту, пославшись на те, що його учасники наразі “мілітаризовані” (тобто воюють зі зброєю), а концерт, мовляв, “мав виключно гуманітарний, а не військовий характер”.
Натомість Ширан підтримав українських музикантів, зацікавився їхньою творчістю і зв’язався з ними, що записати спільну композицію.
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