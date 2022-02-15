Гурт “Антитіла” вирішив приєднатися до Сил тероборони. ВІДЕО

Фото: ukrainianpeople.us

Учасники гурту “Антитіла” вирішили приєднатись до Сил територіальної оборони Збройних сил України.

Як передає “Новинарня“, про це у вівторок, 15 лютого, повідомив фронтмен групи і волонтер Тарас Тополя.

“Ми вирішили вступити до лав тероборони і знімаємо про це серію відео. Для того, щоби кожен, хто має таке ж бажання, як і ми, зміг зробити це у максимально зручний спосіб. Майте на увазі: територіальна оборона готова до спротиву, жодної паніки, лише впевненість в тому, що все буде Україна! Слава Україні!”, – сказав Тополя.

Нагадаємо, нещодавно президент України затвердив персональний склад Ради з молодіжних питань, до якого увійшов зокрема і Тарас Тополя.

Читайте також:

Сашко Положинський підписав контракт на службу в теробороні ЗСУ

12 відповідей на запитання про тероборону, які вас цікавлять