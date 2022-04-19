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“Червона калина” від Pink Floyd очолила чарт найбільш скачуваних синглів у Британії

19/04/2022 13:59

Композиція Hey Hey Rise Up легендарного гурту Pink Floyd, в основі якої – гімн Українських січових стрільців “Ой, у лузі червона калина”, очолила чарт найбільш скачуваних синглів у Великій Британії цього тижня.

Про це Pink Floyd повідомив в інстаграмі 18 квітня.

“Подяка всім, хто підтримав Hey Hey Rise Up. Продовжуйте слухати та завантажувати пісню – всі кошти йдуть на гуманітарну допомогу”, – ідеться в дописі пресслужби Pink Floyd на офіційній сторінці гурту.

 

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Допис, поширений Pink Floyd (@pinkfloyd)

Таким чином, на чолі чарту синглів Великої Британії Official Singles Download Chart Top 100 за 15-22 квітня став перший за 28 років сингл Pink Floyd. Він обігнав нові пісні Гаррі Стайлза (As It Was), Камілли Кабельйо та Еда Ширана.

Як інформувала “Новинарня“, композиція Hey Hey Rise Up гурту Pink Floyd була оприлюднена 7 квітня. Сингл та кліп легендарної рок-групи спрямована на підтримку України в її визвольній війні.
На цю роботу британських рокерів надихнуло відео соліста гурту “Бумбокс” Андрія Хливнюка, в якому той співає “Ой, у лузі червона калина” на Софійській площі в Києві. Після уривку зі співом Хливнюка учасники Pink Floyd доповнюють українську мелодію інструментальною музикою у стилі гурту.

Трек можна прослухати на музичних платформах Spotify, Apple Music та Deezer, а також на офіційному YouTube-каналі Pink Floyd.

Усі кошти від продажів ідуть на гуманітарну допомогу українцям.

“Ми, як і багато хто, відчуваємо лють і розчарування від цього мерзенного акту вторгнення в незалежну, мирну демократичну країну та вбивства її народу однією з найбільших світових держав”, – заявив Гілмор.
Гурт засудив російське вторгнення Україну та заборонив свою музику в Росії й Білорусі.

Після виходу сингл Hey Hey Rise Up очолив чарти iTunes у 25 країнах світу.

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