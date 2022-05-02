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“Буча: Реквієм”. Під час концерту в Бучі збиратимуть кошти на меморіал загиблим

02/05/2022 07:07

Національний будинок органної та камерної музики України анонсував музичну меморіальну акцію “Буча: Реквієм” – пам’яті невинно вбитих, закатованих та померлих жителів Київщини під час повномасштабного воєнного вторгнення Росії на територію України.

3 травня о 14:00 в Храмі Андрія Первозванного в місті Буча Ансамбль класичної музики імені Бориса Лятошинського виконає тематичну програму з творів українських композиторів. Прозвучить хорова та оркестрова музика Євгена Станковича, Ганни Гаврилець, Ігоря Тилика, Юрія Шевченка та Євгена Петриченка.

За словами організаторів події, дата проведення обрана невипадково, адже на дев’ятий день після Воскресіння Христового в православному світі заведено згадувати всіх померлих та невинно убитих.

“Увесь світ має знати про жахіття, вчинені росіянами в Україні, та вшановувати пам’ять про загиблих. Наш концерт – це також звернення до мешканців Бучі, Київщини та всіх українців. Ми переконані, що за допомогою високої музики у сакральному просторі зможемо вивільнити всі ті емоції та почуття, що неможливо висловити словами, а також знайти розраду і віру в майбутнє та нашу спільну перемогу добра над злом”, – каже генеральна директорка Національного будинку органної та камерної музики Ольга Кононенко.

Ще однією метою акції є збір коштів на меморіал загиблим під час окупації.

Відвідувачі та всі охочі можуть надсилати пожертви на спеціальний рахунок
UA878201720314291014301030994
ЄДРПОУ 26473919
Банк: ДКСУ м. Київ, отримувач: відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради
Призначення: благодійна допомога

Акція відбувається за підтримки офісу президента України, Міністерства культури та інформаційної політики, Бучанської міської ради, телекомпанії “Суспільне UA”, із благословення предстоятеля Православної церкви України митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

Програма концерту

  • Євген Петриченко. “Страсті поля Рутченкового”
  • Євген Петриченко. Tuba mirum
  • Ігор Тилик. “Покаяння відкрий мені двері, Життєдавче”
  • Євген Станкович. “Українська поема”
  • Ганна Гаврилець. “Молитва до Пресвятої Борогориці”
  • Євген Станкович. Фрагменти з Opera Rustici: “Мамо, вечір догора”, “Затули мене крилом” на вірші Бориса Олійника
  • Юрій Шевченко. “Ми є” (парафраз на мелодію Михайла Вербицького)

Солісти: Анастасія Ткачук, Юлія Рабюк, Олеся Люба, Олена Горяйнова, Олена Циганкова, Назарій Пилатюк, Іванна Пліш, Роман Лузан.

Диригенти: Богдан Пліш, Міхаель Крістер-Вандаловський

Ведуча: Галина Бабій

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Україна

“Буча: Реквієм”. Під час концерту в Бучі збиратимуть кошти на меморіал загиблим

Національний будинок органної та камерної музики України анонсував музичну меморіальну акцію “Буча: Реквієм” – пам’яті невинно вбитих, закатованих та померлих жителів Київщини під час повномасштабного воєнного вторгнення Росії на...

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