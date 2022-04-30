У Бучанському районі виявили могилу з невідомими цивільними, яких катували і вбили рашисти

У селі Мироцьке Бучанського району Київської області виявили яму з тілами трьох чоловіків, яких довго катували і вбили солдати армії РФ.
Про знахідку 29 квітня повідомив голова ГУ Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов.
Він оприлюднив відповідне відео на своєму YouTube-каналі.
За його словами, масове захоронення виявили в лісі біля села.
“Троє чоловіків закатовані. Кожна кінцівка має наскрізні кульові поранення. Бачимо, що наостанок їм стріляли кожному у вухо. У кожного на голові була ганчірка, скотч, зав’язані очі, зав’язані руки позаду. Бачимо, що їх катували тривалий період часу, бо весь одяг у них у крові”, – розповів Нєбитов.
Голова обласної поліції розповів, що, судячи з одягу, це були цивільні люди. Але про особи загиблих нічого не відомо. У них спотворені обличчя.
Нєбитов заявив, що лише в Бучанському районі російські військові вбили більше тисячі цивільних людей. Поліція фіксує ці злочини армії РФ.
Загалом слідчими поліції Київщини оглянуто 1202 тіла вбитих цивільних.
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