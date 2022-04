На підтримку України: у зруйнованому Ірпені виступив видатний піаніст Даріус Мажинтас

У місті Ірпінь Київської області на тлі зруйнованого історичного будинку культури відбувся виступ видатного піаніста Даріуса Мажинтаса на підтримку України та пошану зруйнованого міста героїв.

Про у вівторок, 26 квітня, повідомила одна з організаторів концерту Ярина Ясиневич.

За її словами, литовський виконавець прибув до України, переночував в Ірпені і вранці зіграв проникливі ноктюрни Шопена просто неба у зруйнованому війною місті, як вияв любові до України, глибокої поваги до захисників та мирних жителів міста та країни.

Чорний рояль для виступу привезли із Києва і розташували на уцілілому шматку площі перед Центральним будинком культури в Ірпені. Споруда – пам’ятка культури, в її зруйнованому приміщенні зараз можна бачити металеві каркаси двох згорілих фортепіано.

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин подякував музикантові і наголосив, що обрана локація не тільки символічна як осередок культури, а й як споруда на рубежі оборони Ірпеня, яку ворог не зміг прорвати завдяки захисникам.

“Музика, яка звучить у залах заради задоволення, – це не все, що можна з нею зробити. Музика – це енергія, яка допомагає людям… Тому я не хочу зараз грати в залах. Я хочу грати у тих місцях, де цього не очікують…. Так, як сьогодні, – зазначив Мажинтас. – Тому символічно ми тут. Наше серце з Україною… Я люблю Україну. Вона бореться не тільки за свою країну. Вона бореться за весь світ”.

Виступ організовано зусиллями канадської Фундації Looking at the Stars (де Мажинтас віцепрезидент), за сприяння в Україні ГО Всеукраїнський демократичний форум, волонтерської ініціативи “Народ-військо” та ірпінського міського голови.

Волонтери допомогли організувати для закордонних гостей побут і ночівлю в Ірпені. В місті досі нема електрики, газу та подекуди води. Люди набирають воду у криницях і готують на вогнищах. Будинок, де провели ніч музикант і команда, також значно постраждав від ракетних обстрілів.

“Важливо привертати увагу світової спільноти саме тут, у таких місцях, як Ірпінь, до злочинів, вчинених Росією проти України, запрошуючи на власні очі переконатися у масштабах руйнувань. Врешті, важливо творити красу, демонструвати людяність у сповнених болю місцях”, – зазначила Ярина Ясиневич, голова правління ГО “Всеукраїнський демократичний форум”.

Міський голова Олександр Маркушин запросив Даріуса Мажинтаса зіграти у відновленій концертній залі Ірпеня і після перемоги.

Наразі Мажинтас також зіграє для поранених захисників та персоналу Київського військового шпиталю.

