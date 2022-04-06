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Бомбардувати Київ та Ірпінь віддавав накази генерал родом з Черкащини, – СБУ

06/04/2022 16:30

Російський генерал-майор, що віддавав накази про бомбардування Києва та Ірпеня, виявився родом з Черкаської області. В Україні у нього залишилися родичі.

Про це у середу, 6 квітня, інформує Управління СБУ у Черкаській області.

Інформацію про генерала армії Росії Віталія Школенка підтвердив староста села Текуча Уманського району Олександр Гершун. Він розповів, що військовим, який нещадно обстрілював Київську область, виявився його родич.

“Я, на превеликий жаль, є родичем заступника командувача 6 ленінградської армії ВПС і ППО Західного військового округу. Ще нещодавно ця істота відвідувала свою батьківщину, де в нього залишилося багато родичів у таких населених пунктах, як Ірпінь, Київ, Голованівськ, накази про бомбардування яких він, напевно, давав особисто”, – зазначив він.

Чиновник також додав, що у Бучанському районі під час обстрілів перебували рідні та близькі російського генерала.

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