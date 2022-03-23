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Генерал РФ, який відповідає за облогу Маріуполя, обзиває підлеглих “ублюдками”, “мразями”, “рожами вонючими”

23/03/2022 20:02

Начальник Національного центру управління обороною РФ генерал-полковник Михайло Мізинцев, який є одним зі злочинців, відповідальних за знищення Маріуполя, ставиться до підлеглих як до гарматного мяса.

Підтвердженням цього є аудіозапис, який оприлюднила пресслужба Головного управління розвідки у середу, 23 березня.

“Московський гниляк принагідно показує, чому росія посилає своїх солдатів на вірну смерть як гарматне м’ясо. Вони цих «ублюдків», «мразєйі», «рож вонючіх» і «гадьонишів» за людей не вважають і використовують просто як ресурс. Своїх рабів ти можеш не поважати, але за злочини проти українців – отримаєш сповна. Ми знаємо більше, ніж ти думаєш. І ми значно ближче, ніж ти думаєш. Дякуємо за ідею з пляшкою!”, – підписали аудіо в ГУР.
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