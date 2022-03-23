Генерал РФ, який відповідає за облогу Маріуполя, обзиває підлеглих “ублюдками”, “мразями”, “рожами вонючими”

Начальник Національного центру управління обороною РФ генерал-полковник Михайло Мізинцев, який є одним зі злочинців, відповідальних за знищення Маріуполя, ставиться до підлеглих як до гарматного мяса.
Підтвердженням цього є аудіозапис, який оприлюднила пресслужба Головного управління розвідки у середу, 23 березня.
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