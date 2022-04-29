ЄС виступив із заявою через провокації у Придністров’ї

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що останні події у Придністров’ї шкодять безпеці Молдови. Він закликав усі відповідальні сторони уникати дестабілізації ситуації.

Про це вранці в п’ятницю, 29 квітня, повідомила “Європейська правда”.

“Європейський Союз закликає відповідальні сторони уникати дестабілізації ситуації. Ми всіляко вітаємо стриману реакцію влади Республіки Молдова, яка сприяє збереженню спокою у країні”, – заявив глава європейської дипломатії.

ЄС солідарний з Молдовою та підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності Республіки Молдова в межах її міжнародно визнаних кордонів та особливого статусу Придністровського регіону, додав Боррель.

Контекст

Нагадаємо, 25 квітня в Тирасполі заявили про гранатометний обстріл будівлі “МГБ”. Надалі на території так званої “ПМР” сталося ще кілька інспірованих вибухів із метою звинуватити українську сторону.

26 квітня у “ПМР” сталися вибухи на радіотелецентрі в селищі Маяк Григоріопольського району. Із ладу виведено дві найпотужніші антени, які ретранслювали радіо РФ.

В Україні вважають ці події російськими провокаціями, що можуть мобілізувати придністровців на війну проти України та/або готують підґрунтя для наступу російської армії на одеському напрямку і для спроби пробити “сухопутний коридор” до Придністров’я.

У так званій “ПМР” (фактично – окупована Росією територія Молдови) залишається порівняно невеликий “миротворчий” контингент військ РФ, до якого входять зокрема власники кількох паспортів.

Як відомо, 22 квітня заступник командувача військ Центрального військового округу РФ генерал-майор Рустам Міннекаєв озвучив плани: російська армія має завдання “встановлення повного контролю над Донбасом та південною Україною”, після чого окупанти мають пробити коридор до невизнаної “ПМР”, де “відзначаються факти утисків російськомовного населення” Молдовою.

Читайте також:

Делегації Молдови і невизнаного Придністров’я зустрілися для переговорів