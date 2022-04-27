Рашисти повторно вдарили по мосту в Затоці на Одещині

Російські окупанти вдруге вдарила ракетами по автомобільно-залізничному мосту через Дністровський лиман у Затоці Одеської області.
Про це вранці в середу, 27 квітня, повідомив голова правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Камишін у телеграмі.
“Сьогодні о 6:45 повторний ракетний обстріл того самого моста через Дністровський лиман на Одещині.
Постраждалих залізничників немає.
Напередодні, 26 квітня, російські війська завдали ракетного удару по Одеській області, внаслідок чого було пошкоджено міст через Дністровський лиман у Затоці. Згодом його відкрили для реверсного проїзду.
Глава Одеської ОВА Максим Марченко припустив, що ударом по мосту через Дністровський лиман РФ намагалася відрізати частину Одещини та створити напруженість на фоні вибухів у так званій “Придністровській молдавській республіці”, де Росія тримає “миротворчий” контингент.
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