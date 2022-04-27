Рашисти повторно вдарили по мосту в Затоці на Одещині

Російські окупанти вдруге вдарила ракетами по автомобільно-залізничному мосту через Дністровський лиман у Затоці Одеської області.

Про це вранці в середу, 27 квітня, повідомив голова правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Камишін у телеграмі.

“Сьогодні о 6:45 повторний ракетний обстріл того самого моста через Дністровський лиман на Одещині.

Постраждалих залізничників немає.

Ступінь ураженості інфраструктури зможемо визначити після закінчення повітряної тривоги”, – йдеться в повідомленні.

Напередодні, 26 квітня, російські війська завдали ракетного удару по Одеській області, внаслідок чого було пошкоджено міст через Дністровський лиман у Затоці. Згодом його відкрили для реверсного проїзду.

Глава Одеської ОВА Максим Марченко припустив, що ударом по мосту через Дністровський лиман РФ намагалася відрізати частину Одещини та створити напруженість на фоні вибухів у так званій “Придністровській молдавській республіці”, де Росія тримає “миротворчий” контингент.

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