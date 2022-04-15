На Одещині ЗСУ збили ворожий безпілотник

В Одеській області українські військові збили ворожий безпілотник “Орлан-10”.
Про це вранці в п’ятницю, 15 квітня, повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
“Ніч в місті та області пройшла під звуки повітряної тривоги, але без обстрілів. 28-ма омбр ім. Лицарів Зимового Походу знищила черговий ворожий безпілотник”, – йдеться в повідомленні.
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