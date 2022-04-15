На Одещині ЗСУ збили ворожий безпілотник

“Міф про зв’язок Росії з Руссю спалений. Це ординці”, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський відкинув тезу про спільне “історичне коріння”, яку часто повторюють російські пропагандисти, і наголосив на тому, що безглузде вторгнення Росії є “самовбивчим” для всього, що вона нібито...