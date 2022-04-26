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На потреби ЗСУ передали кошти із найбільшого в історії України вилученого хабара

26/04/2022 19:50

Вищий антикорупційний суд зняв арешт із коштів у кримінальному провадженні щодо спроби за 6 мільйонів доларів підкупити керівництво антикорупційних органів. Кошти передали на потреби Збройних сил України.

Про це вдень у вівторок, 26 квітня, повідомила пресслужба САП.

Зазначається, що рішення ініціювали детективи НАБУ та прокурори САП.

Суд дозволив зняти арешт із цих коштів 19 квітня, тому 5,95 мільйонів доларів (понад 170 млн грн за курсом НБУ, – “Н”) вже перераховано на потреби обороноздатності держави.

Як відомо, це – найбільшій в історії України хабар.

Нагадаємо, 12 червня 2020 року детективи НАБУ затримали групу осіб, які намагалися передати 5 млн дол. хабаря керівництву антикорупційних органів за закриття кримінального провадження проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського, яке восени 2019 року тодішня генпрокуратура передала до НАБУ.
Злочевського підозрюють у привласненні, розтраті майна (ч. 5 ст. 191 ККУ), відмиванні грошових коштів, здобутих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ) – це так звана “справа “Бурісми”.
Серед затриманих осіб — перший заступник начальника ГУ ДПС у Києві, один із керівників групи компаній, пов’язаної з колишнім міністром екології та природних ресурсів часів президента Януковича, колишній керівник одного з департаментів ДФС України, довірена особа ексміністра екології.
Особам повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.
1 липня 2020 року Злочевському повідомили про підозру в організації надання хабаря керівникам САП і НАБУ в розмірі 5 млн доларів.
10 серпня 2020 року Злочевського оголосили у розшук.

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