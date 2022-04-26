Маріупольська мерія показала, як може виглядати відновлений драмтеатр

Фото: Маріупольська міська рада

Маріупольська міська рада показала, який може мати вигляд місцевий драмтеатр після відбудови. На фасаді будівлі пропонують зробити надпис “діти” різними мовами світу.

Світлини оприлюднила пресслужба мерії у понеділок, 25 квітня.

Таку ідею оновленого драмтеатру оприлюднив дизайнер Іван Огієнко. У такий спосіб чоловік хоче привернути світової спільноти до воєнних злочинів, які вчинили окупанти в Маріуполі.

На даху будівлі дизайнер пропонує розмістити терасу з амфітеатром та фонтанами.

“Аби врятувати людей! І все точно буде. Маріуполю жити!”, – наголосили в мерії.

Читайте також:

У Будапешті біля Дунаю виставили 300 пар взуття – в пам’ять про загиблих у драмтеатрі Маріуполя