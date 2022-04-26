Маріупольська мерія показала, як може виглядати відновлений драмтеатр

Маріупольська міська рада показала, який може мати вигляд місцевий драмтеатр після відбудови. На фасаді будівлі пропонують зробити надпис “діти” різними мовами світу.
Світлини оприлюднила пресслужба мерії у понеділок, 25 квітня.
Таку ідею оновленого драмтеатру оприлюднив дизайнер Іван Огієнко. У такий спосіб чоловік хоче привернути світової спільноти до воєнних злочинів, які вчинили окупанти в Маріуполі.
На даху будівлі дизайнер пропонує розмістити терасу з амфітеатром та фонтанами.
“Аби врятувати людей! І все точно буде. Маріуполю жити!”, – наголосили в мерії.
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