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Маріупольська мерія показала, як може виглядати відновлений драмтеатр

26/04/2022 09:32

Маріупольська міська рада показала, який може мати вигляд місцевий драмтеатр після відбудови. На фасаді будівлі пропонують зробити надпис “діти” різними мовами світу.

Світлини оприлюднила пресслужба мерії у понеділок, 25 квітня. 

Таку ідею оновленого драмтеатру оприлюднив дизайнер Іван Огієнко. У такий спосіб чоловік хоче привернути світової спільноти до воєнних злочинів, які вчинили окупанти в Маріуполі.

На даху будівлі дизайнер пропонує розмістити терасу з амфітеатром та фонтанами.

“Аби врятувати людей! І все точно буде. Маріуполю жити!”, – наголосили в мерії.

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