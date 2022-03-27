Home / Війна / У Будапешті біля Дунаю виставили 300 пар взуття – в пам’ять про загиблих у драмтеатрі Маріуполя

У Будапешті біля Дунаю виставили 300 пар взуття – в пам’ять про загиблих у драмтеатрі Маріуполя

27/03/2022 17:42

У Будапешті влаштували акцію вшанування пам’яті загиблих у драмтеатрі в Маріуполі: на набережній Дунаю виставили триста пар взуття, за числом убитих внаслідок бомбового удару росіян.

Про це 27 березня повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Акція в Будапешті відбулася біля відомого меморіалу “Взуття на березі Дунаю”, який вшановує пам’ять угорських євреїв, знищених нацистами. Перед вбивством вони змушували людей знімати взуття.

Сьогодні поруч із бронзовою скульптурою з’явилося 300 пар ношеного взуття – в пам‘ять про загиблих 300 жінок, дітей і людей похилого віку, убитих авіаударом РФ у центрі Маріуполя.

За словами міністра Кулеби, активістів на цю акцію надихнула промова президента Володимира Зеленського. Кілька днів тому він згадував це місце у зверненні на саміті ЄС. Зеленський закликав усвідомити, що звірства росіян в Маріуполі зараз нічим не відрізняються від звірств нацистів у Будапешті в 1944-1945 роках.

“Меседж України простий. Європейські лідери з року в рік повторюють “Ніколи знову”. Але історія вже повторюється, просто зараз, на наших очах. Тому зараз мало співчувати, потрібно конкретними справами довести, що справді “Ніколи знову”.
А для цього ми закликаємо партнерів: запровадьте ще більше ще жорсткіших санкцій, дайте Україні усю необхідну зброю, заженіть Росію в ще глибшу ізоляцію, підтримуйте Україну в усьому до самої нашої перемоги”, – зазначив Кулеба.

Міністр висловив вдячність за організацію та проведення акції українській асоціації “Єдність”, посольству України в Угорщині, всій українській громаді в країні.

Читайте також:
Дії Угорщини дають РФ більше простору для наступу й вбивств, – МЗС

Унікальних переглядів: 11
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Колаборанти і зрадники: у Харкові СБУ затримала координатора ДРГ з “блокнотом разведчика”, у Дніпрі – прихильника руZZкого міра

Служба безпеки України викрила координатора російських диверсійних груп на Харківщині та колаборанта, який хотів отримати посаду в окупаційній владі на Дніпропетровщині. Про це розповів речник СБУ Артем Дехтяренко. За...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse