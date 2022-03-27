У Будапешті біля Дунаю виставили 300 пар взуття – в пам’ять про загиблих у драмтеатрі Маріуполя

Фото: Даша Малахова

У Будапешті влаштували акцію вшанування пам’яті загиблих у драмтеатрі в Маріуполі: на набережній Дунаю виставили триста пар взуття, за числом убитих внаслідок бомбового удару росіян.

Про це 27 березня повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Акція в Будапешті відбулася біля відомого меморіалу “Взуття на березі Дунаю”, який вшановує пам’ять угорських євреїв, знищених нацистами. Перед вбивством вони змушували людей знімати взуття.

Сьогодні поруч із бронзовою скульптурою з’явилося 300 пар ношеного взуття – в пам‘ять про загиблих 300 жінок, дітей і людей похилого віку, убитих авіаударом РФ у центрі Маріуполя.

За словами міністра Кулеби, активістів на цю акцію надихнула промова президента Володимира Зеленського. Кілька днів тому він згадував це місце у зверненні на саміті ЄС. Зеленський закликав усвідомити, що звірства росіян в Маріуполі зараз нічим не відрізняються від звірств нацистів у Будапешті в 1944-1945 роках.

“Меседж України простий. Європейські лідери з року в рік повторюють “Ніколи знову”. Але історія вже повторюється, просто зараз, на наших очах. Тому зараз мало співчувати, потрібно конкретними справами довести, що справді “Ніколи знову”.

А для цього ми закликаємо партнерів: запровадьте ще більше ще жорсткіших санкцій, дайте Україні усю необхідну зброю, заженіть Росію в ще глибшу ізоляцію, підтримуйте Україну в усьому до самої нашої перемоги”, – зазначив Кулеба.

Міністр висловив вдячність за організацію та проведення акції українській асоціації “Єдність”, посольству України в Угорщині, всій українській громаді в країні.

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