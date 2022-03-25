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Дії Угорщини дають РФ більше простору для наступу й вбивств, – МЗС

25/03/2022 15:10

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на незмінну позицію Угорщини, що не підтримує енергетичні санкції проти РФ.

Україна закликала переглянути свою позицію заради миру.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, повідомляє “Європейська правда” в п’ятницю, 25 березня.

Ніколенко відреагував на свіжу заяву глави МЗС Угорщини про те, що Угорщина не дозволить поставки зброї для України через свою територію та і надалі не підтримує розширення санкцій на енергопостачання з Росії.

“Ми вже чули ці наративи, зокрема і від російських посадовців. Сподіваємося, що Угорщина як сусідня держава перегляне свою позицію заради спільного миру в Європі”, – заявив Ніколенко.

Він наголосив, що зараз йдеться не лише про інтереси та безпеку українського народу, а і про фундаментальні принципи, на яких базується Європа, зокрема і угорське суспільство.

“Це не війна України. Це війна Росії проти всього демократичного світу.

Підтримувати Україну однією рукою, а іншою фінансувати російську машину агресії, купуючи нафту та газ – це, насправді, давати Росії більше простору для наступу та вбивств”, – сказав речник українського МЗС

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