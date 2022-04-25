У приміщенні “МДБ” в Тирасполі прогриміли вибухи, – ЗМІ

Фото: телеграм-канал Перший Придністровський

У Придністров’ї заявили про вибухи біля будівлі так званого “міністерства держбезпеки” (МДБ) у Тирасполі.

Інцидент трапився у понеділок, 25 квітня.

Придністровський телеграм-канал “Перший Придністровський” наводить фото, на якому видно пошкоджену будівлю МДБ, а також вибито вікна в сусідньому будинку.

Також на одній із фотографій на землі лежить тубус, можливо, від РПГ, з якого було зроблено постріл. За даними очевидців, на яких посилається телеканал, було чути кілька вибухів.

Дорогу поблизу будівлі МДБ у Тирасполі перекрито. На місці працюють місцеві силовики, швидка, рятувальники.

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