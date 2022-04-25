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У зайнятій РФ Кремінній під час наради “народного мера” і зрадників-силовиків вибухнув газ. Є загиблі

25/04/2022 17:45

У захопленій російськими окупантами Кремінній Луганської області стався потужний вибух. Загинули силовики-зрадники.

Про це повідомив у понеділок, 25 квітня, радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

За його словами, вибух стався у міськвиконкомі внаслідок порушення правил пожежної безпеки.

“В результаті багато загиблих та поранених. За дивним збігом обставин вибух газу відбувся під час наради так званого “народного мера” Кремінної зі зрадниками силових структур. Кажуть, що всі, хто зрадив присягу на вірність народу України, загинули. Не співчуваємо і не сумуємо”, – повідомив Геращенко.

Нагадаємо, що 18 квітня російські окупанти зайшли у місто Кремінна, були вуличні бої. Згодом повідомлялося, що окупанти взяли під контроль місто.

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