У двох храмах Швеції пройшли пасхальні літургії українською мовою за присутності Принцеси Софії

Фото: Лівий берег

На православний Великдень, 24 квітня, у Швеції за ініціативи лютеранської Церкви Швеції та її архієпископа Антʼє Йекелін у найголовнішому соборі країни в місті Уппсала була звершена православна літургія та освячення пасок.

Літургію звершив відомий український богослов архімандрит Кирило Говорун у співслужінні з іншими кліриками Швеції, пише “Лівий берег”.

Пізніше у той самий день пасхальне богослужіння було звершене у королівській каплиці, розташованій у королівському палаці у Стокгольмі. Воно пройшло під патронатом Його Величності Короля Швеції Карла XVI Густава, який особисто долучився до його планування.

Від королівського дому Швеції у ньому взяла участь Принцеса Софія, яка на початку привітала близько пʼятисот українців, що тут зібралися. Пасхальна вечірня також була звершена архімандритом Кирилом Говоруном за сприяння інших православних юрисдикцій у Швеції. На богослужінні також був присутній Посол Андрій Плахотнюк з дружиною.

“Відзначимо, що унікальність обох богослужінь у тому, що вони здійснювалися вперше в місцях, які мають особливе символічне значення для шведів. Уппсальський собор – один з найдавніших у країні, де, починаючи з XII століття, ховали її королів. Приблизно у той самий час була заснована королівська каплиця, яку у її теперішньому вигляді було відбудовано у XVII столітті. В ній зазвичай молиться королівська родина та працівники палацу. На Великдень вона прийняла чисельну українську громаду Швеції”, – наголошує “Лівий берег”.

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