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Група німецьких “інтелектуалів” виступили з листом до уряду, аби примусити Україну капітулювати перед РФ

23/04/2022 23:17

У Німеччині низка колишніх політиків, інтелектуалів та лідерів думок переважно лівого спрямування оприлюднили відкрите звернення до уряду Німеччини, зміст якого полягає, по суті, в примушенні України у капітуляції.

Текст листа, як повідомляє “Європейська правда”, опублікований на сторінках Berliner Zeitung.

Це звернення, як відзначає видання, стало реакцією на більш поширені вимоги ЗМІ та громадськості щодо захисту України та надання Києву важкого озброєння. Натомість автори листа в “Берлінер цайтунг” вимагають протилежного і мають на меті посилити чинну позицію уряду Олафа Шольца.

Лист ґрунтується на тезах, що часто лунають від представників держави-агресора. Автори звернення вважають, що, постачаючи зброю в Україну, Німеччина та інші країни НАТО “де-факто зробили себе стороною війни”, а агресія проти України є “полем битви між НАТО і Росією за безпековий порядок в Європі”. Вони також вважають, що існує потреба задовільнити “законні інтереси безпеки Росії”.

Головна ідея листа – “Україна все одно програє, тому її треба примусити капітулювати”.

“Незважаючи на повідомлення про успіхи української армії, вона значно поступається російській і має мало шансів виграти цю війну. Ціною тривалого військового опору, незалежно від результату, буде більше зруйнованих міст і більше втрат серед українського населення”, – вважають автори і закликають “допомогти” Україні проти її волі.

“Ми закликаємо уряд Німеччини, країни ЄС та НАТО припинити постачання зброї українським військам та заохочувати уряд у Києві припинити збройний опір“, – йдеться у зверненні.

Пропонується змусити Україну терміново вивести армію з Києва, Одеси та Харкова, щоб запобігти руйнуванню цих міст.
Умовою української капітуляції вони пропонують зробити нейтралітет, визнання Криму російським та дозвіл на “незалежність” Донбасу.

Лист підписали 18 осіб – так званих інтелектуалів, як-то письменниця та журналістка Даніела Дан, музикант Константин Векер, колишні політики й дипломати, у тому числі троє ексдепутатів Бундестагу – Антьє Фольмер (“Зелені”, учасниця російських “Петербурзьких діалогів”), Норман Пех та Люк Йохімсен (партія “Ліві”, відома проросійською спрямованістю), а також чинний член “комітету з цінностей” правлячої Соціал-демократичної  партії Німеччини Ганс Міссельвіц.

Повний список підписантів (німецькою мовою):

PD Dr. Johannes M. Becker, Politologe, ehem. Geschäftsführer des Zentrums für
Konfliktforschung in Marburg

Daniela Dahn, Journalistin, Schriftstellerin und Publizistin, Pen-Mitglied

Dr. Rolf Gössner, Rechtsanwalt und Publizist, Internationale Liga für Menschenrechte

Jürgen Grässlin, Bundessprecher DFG-VK und Aktion Aufschrei ‒ Stoppt den Waffenhandel!

Joachim Guilliard, Publizist

Dr. Luc Jochimsen, Journalistin, Fernsehredakteurin, MdB 2005-2013

Christoph Krämer, Chirurg, Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges IPPNW (deutsche Sektion)

Prof. Dr. Karin Kulow, Politikwissenschaftlerin

Dr. Helmut Lohrer, ArztInternational Councilor, IPPNW (deutsche Sektion)

Prof. Dr. Mohssen Massarrat, Politik- und Wirtschaftswissenschaftler

Dr. Hans Misselwitz, Grundwertekommission der SPD

Ruth Misselwitz, evangelische Theologin, ehem. Vorsitzende von Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste

Prof. Dr. Norman Paech, Völkerrechtler, ehem. Mitglied des Deutschen Bundestages

Prof. Dr. Werner Ruf, Politikwissenschaftler und Soziologe

Prof. Dr. Gert Sommer, Psychologe, ehem. Direktoriummitglied des Zentrums für
Konfliktforschung in Marburg

Hans Christoph Graf von Sponeck, ehem. Beigeordneter Generalsekretär der UNO

Dr. Antje Vollmer, ehem. Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages

Konstantin Wecker, Musiker, Komponist und Autor

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