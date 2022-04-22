Світовий банк надасть Україні $4,8 млрд на відбудову

Світовий банк надасть Україні на відбудову 4,8 мільярда доларів у відповідь на звернення президента Володимира Зеленського.
Про це йдеться на офіційній сторінці Зеленського в Instagram у п’ятницю, 22 квітня.
“Вчора, під час міністерського круглого столу, звернувся до Світового банку. Результат – $4,8 млрд для відбудови України. Вдячний за те, що нас чують і підтримують. З такою допомогою зможемо швидко відновити державу”, – повідомив президент.
Напередодні, 21 квітня, Зеленський у відеовиступі на сесії Світового банку заявив, що Україна потребує 7 мільярдів доларів щомісяця зараз і сотні мільярдів на відбудову надалі.
За попередньою оцінкою Світового банку, загальна сума збитків, завданих Україні Росією внаслідок широкомасштабного вторгнення, становить приблизно 60 мільярдів доларів, або 40% валового внутрішнього продукту.
Раніше Україна звернулася до Міжнародного валютного фонду з проханням виділяти 5 мільярдів доларів щомісячної допомоги протягом наступних трьох місяців для підтримання функціонування економіки.
Читайте також:
Велика сімка пообіцяла Україні підтримку на $24 млрд
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!