Світовий банк надасть Україні $4,8 млрд на відбудову

Світовий банк надасть Україні на відбудову 4,8 мільярда доларів у відповідь на звернення президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться на офіційній сторінці Зеленського в Instagram у п’ятницю, 22 квітня.

“Вчора, під час міністерського круглого столу, звернувся до Світового банку. Результат – $4,8 млрд для відбудови України. Вдячний за те, що нас чують і підтримують. З такою допомогою зможемо швидко відновити державу”, – повідомив президент.

Напередодні, 21 квітня, Зеленський у відеовиступі на сесії Світового банку заявив, що Україна потребує 7 мільярдів доларів щомісяця зараз і сотні мільярдів на відбудову надалі.

За попередньою оцінкою Світового банку, загальна сума збитків, завданих Україні Росією внаслідок широкомасштабного вторгнення, становить приблизно 60 мільярдів доларів, або 40% валового внутрішнього продукту.

Раніше Україна звернулася до Міжнародного валютного фонду з проханням виділяти 5 мільярдів доларів щомісячної допомоги протягом наступних трьох місяців для підтримання функціонування економіки.

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