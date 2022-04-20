Кадирівці на Запоріжжі розстріляли трьох військових РФ, що зчинили бунт і хотіли здатися

Фото: Олена Максименко/Новинарня

Загарбники розстріляли кількох своїх колег – російських військових, які зчинили бунт через невиплату обіцяних грошей та відмовилися воювати.

Про це ввечері в вівторок, 19 квітня, повідомив речник Запорізької ОВА, полковник Іван Арєф’єв.

Інцидент стався у Пологівському районі Запорізької області.

За інформацією ЗОВА, “кадирівці” жорстоко вбили трьох ініціаторів бунту, які готові були здати зброю та їхати додому в Російську Федерацію.

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