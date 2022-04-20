Графік Київського метро ще більше наблизили до довоєнних

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Із 21 квітня Київський метрополітен відновить курсування поїздів до станції “Лісова”, а інтервал руху на всіх лініях скоротить до 10-15 хвилин.

Про це 20 квітня повідомили в пресслужбі КМДА.

Рух поїздів здійснюватиметься:

Червона лінія – від станції “Академмістечко” до станції “Лісова”

від станції “Академмістечко” до станції “Лісова” Синя лінія – від станції “Героїв Дніпра” до станції “Теремки”

від станції “Героїв Дніпра” до станції “Теремки” Зелена лінія – від станції “Сирець” до станції “Червоний хутір”

Працюють пересадочні вузли: “Золоті ворота”-“Театральна”, “Площа Льва Толстого”-“Палац спорту”.

Без зупинки поїзди слідують повз станції “Майдан Незалежності”, “Хрещатик” та “Кловська”.

У метро попередили, що графік руху може оперативно змінюватися.

Як зазначили в КП, метрополітен для перевезень пасажирів зараз працює з 06:30 до 20:00.

При цьому підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття.

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