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Завод “Азовсталь” розбомблений і практично знищений, – оборонці Маріуполя

19/04/2022 20:15

Маріупольський завод “Азовсталь” розбомблений та майже знищений.

Про це ввечері в вівторок, 19 квітня, заявив заступник командира полку “Азов” Святослав Паламар, передає “Радіо Свобода”.

За його словами, на завод скидаються надпотужні бомби, а під завалами перебуває дуже багато людей.

“Ми будемо воювати, ми будемо використовувати кожен патрон, який у нас залишився, але ми закликаємо батьківщину врятувати цивільних, поранених та забрати тіла”, – наголосив Паламар.

18 квітня Маріупольська міська рада повідомила, що російські війська з повітря скидають бомби на металургійний комбінат “Азовсталь”.

Водночас командир полку “Азов” Денис Прокопенко звернувся до світових лідерів із закликом терміново організувати “зелений” коридор для евакуації цивільних, поранених та тіл убитих у Маріуполі.

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