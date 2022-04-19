У Чорному морі окупанти зосередили 28 ракет, – МОУ

Ілюстративне фото

У Чорному морі перебувають чотири російські кораблі з щонайменше 28 ракетами.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає “Радіо Свобода” ввечері в вівторок, 19 квітня.

“У Чорному морі перебувають чотири носії ракет типу «Калібр», сумарний ракетний залп яких становить щонайменше 28 ракет”, – сказав він.

Речник МОУ додав, що російські корабельні угруповання в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують завдавати ракетних ударів, виконувати завдання щодо ізоляції морського узбережжя, а також проводять розвідку.

Раніше в оперативному командуванні “Південь” повідомили, що російські кораблі у Чорному морі відійшли від берегів України майже на 200 кілометрів, але блокування судноплавства і загроза ракетних ударів зберігаються.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 55 – 19.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ