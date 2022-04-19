У Чорному морі окупанти зосередили 28 ракет, – МОУ

У Чорному морі перебувають чотири російські кораблі з щонайменше 28 ракетами.
Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає “Радіо Свобода” ввечері в вівторок, 19 квітня.
“У Чорному морі перебувають чотири носії ракет типу «Калібр», сумарний ракетний залп яких становить щонайменше 28 ракет”, – сказав він.
Речник МОУ додав, що російські корабельні угруповання в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують завдавати ракетних ударів, виконувати завдання щодо ізоляції морського узбережжя, а також проводять розвідку.
Раніше в оперативному командуванні “Південь” повідомили, що російські кораблі у Чорному морі відійшли від берегів України майже на 200 кілометрів, але блокування судноплавства і загроза ракетних ударів зберігаються.
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