Росія планувала вторгнення в Білорусь, щоб придушити протести після фальсифікацій виборів, – ГУР

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Росія планувала вторгнення в Білорусь, щоб придушити протести після фальсифікацій виборів.

Про це у вівторок, 19 квітня, повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки Міністерства оборони України, оприлюднивши доказові документи.

“Здобуті воєнною розвідкою України документи свідчать про підготовку 1 танкової армії росії до вторгнення та захоплення території білорусі. Після фальсифікацій президентських виборів в білорусі зс рф розробили план вторгнення та придушення народних протестів”, – зазначили українські розвідники.

В ГУР кажуть: одним із доказів підготовки Росії до військової агресії проти сусідньої держави є “Легенда к замыслу на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачи”.

Росія планувала окупувати РБ під приводом уникнення від втягування “в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами – членами НАТО на Западе”, пояснили в українській розвідці.

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