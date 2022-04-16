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Бучу відвідала делегація парламенту Грузії на чолі зі спікером, який раніше називав запрошення в це місто “недоречним”

16/04/2022 19:03

В Україні в суботу, 16 квітня, перебуває з візитом делегація парламенту Грузії на чолі зі спікером Шалвою Папуашвілі.

При цьому грузинські парламентарії не лише провели переговори з українськими колегами, а й відвідали Бучу, хоча раніше Папуашвілі назвав “недоречним” запрошення голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з’їздити в це понівечене російськими нелюдами місто.

“Грузія у жодний спосіб не допомагатиме Росії. Такий висновок зробив Голова грузинського парламенту, коли на власні очі побачив Бучу та Ірпінь. Страшна історія постраждалих міст Київщини ще не залишила нікого байдужим. Адже тут, наче у люстерці, бачиш справжнє обличчя російської армії”, – зазначається на фейсбук-сторінці голови ВР Стефанчука.

Раніше Папуашвілі написав, що приїхав до Києва разом із колегами-парламентаріями, щоб передати послання Грузії: “Ми відчуваємо ваш смуток, Грузія підтримує Україну, грузини – з українцями”.

Після переговорів із грузинською делегацією в Києві спікер парламенту України Стефанчук наголосив, що “вдячний голові парламенту Грузії Шалві Папуашвілі за тверду позицію, що має припинити цю війну та визнати засвідчені українські кордони, а також дати відновити територіальну цілісність України й не зазіхати на суверенітет нашої нації”.

“У лиху для нас годину — Грузія з нами, адже на власній території відчула, що таке “русский мир” в Абхазії та Цхінвалі. Взаємна підтримка суверенітету і територіальної цілісності України та Грузії, спільна протидія цій війні наблизить день нашої перемоги проти Росії”, – переконаний Стефанчук.

Окрім голови парламенту, до складу грузинської делегації входять віцеспікери Давид Сергієнко, Арчіл Талаквадзе та Леван Іоселіані, голова комітету з питань діаспори Бека Одішарія, представники партій “Лело”, “Гірчі”, “Республіканської партії” та “За Грузію”.

Найбільша опозиційна сила “Єдиний національний рух”, яка довгий час лобіювала офіційний візит парламентаріїв Грузії в Україну, в результаті не представлена у складі делегації через конфлікт із правлячою партією “Грузинська мрія”.

При цьому “ЄНР” окремо відправила в Київ власну делегацію, в яку входять голова партії Ніка Мелія, Ека Херхеулідзе та Коба Накопія. Також до них приєднався четвертий президент Грузії Георгій Маргвелашвілі, який був обраний при підтримці чинної влади Грузії, проте згодом розсварився з нею.

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Зазначимо, що ще 10 квітня Шалва Папуашвілі відмовлявся відвідати постраждалі від звірств росіян Бучу та Ірпінь на Київщині, куди його перед тим запросив голова ВР.

“Недоречно”. Саме так схарактеризував моє запрошення відвідати Бучу та Ірпінь спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі. Він вважає неможливим їхати в Україну доти, доки “окремі представники українського уряду повністю не усвідомлять потужну підтримку”, яку нам надає Грузія”, – повідомив тоді Стефанчук.

Проте вже 13 квітня він розповів, що непорозуміння вичерпані, і Папуашвілі готовий відвідати Україну разом із делегацією парламенту Грузії.

Як писала “Новинарня“, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну українсько-грузинські взаємини загострилися на тлі того, що Грузія не вважає за потрібне запроваджувати санкції проти Росії.

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