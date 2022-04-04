Окупанти налагоджують контрабанду підсанкційних товарів через Грузію

Російські окупанти в Грузії, серпень 2008 року

Російські агенти на тлі світових санкцій проти РФ налагоджують канали контрабанди, які проходять територією Грузії.

Про це вдень в понеділок, 4 квітня, інформує пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

“Через введення міжнародних санкцій РФ позбулась можливості постачання великої номенклатури товарів військового, подвійного та цивільного призначення. Щоб обійти санкції російські агенти налагоджують канали контрабанди, які проходять, зокрема, територією Грузії”, – йдеться в повідомленні.

Водночас представники грузинських спецслужб отримали вказівку від політичного керівництва не перешкоджати діяльності контрабандистів.

На сьогодні відомо про ще один канал постачання до РФ товарів військового призначення – Східною Азією. Через нього до країни-окупанта поставляються запчастини для техніки, електроніка та оптичні прилади.

Також розглядається можливість відновлення авіасполучення між Грузією та РФ.

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