Окупанти налагоджують контрабанду підсанкційних товарів через Грузію

Російські агенти на тлі світових санкцій проти РФ налагоджують канали контрабанди, які проходять територією Грузії.
Про це вдень в понеділок, 4 квітня, інформує пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
“Через введення міжнародних санкцій РФ позбулась можливості постачання великої номенклатури товарів військового, подвійного та цивільного призначення. Щоб обійти санкції російські агенти налагоджують канали контрабанди, які проходять, зокрема, територією Грузії”, – йдеться в повідомленні.
Водночас представники грузинських спецслужб отримали вказівку від політичного керівництва не перешкоджати діяльності контрабандистів.
На сьогодні відомо про ще один канал постачання до РФ товарів військового призначення – Східною Азією. Через нього до країни-окупанта поставляються запчастини для техніки, електроніка та оптичні прилади.
Також розглядається можливість відновлення авіасполучення між Грузією та РФ.
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