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Ексміністр оборони Грузії Окруашвілі приїхав воювати разом із українцями проти РФ

08/03/2022 20:32

Колишній міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі приїхав в Україну разом із з грузинськими добровольцями воювати проти Російської Федерації.

Про це вдень, 8 березня, повідомила пресслужба Міноборони України.

“Колишній міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі в Україні разом з грузинськими добровольцями допомагає нам боротися з російськими окупантами”, – йдеться в повідомленні.

Іраклій Окруашвілі відомий своєю активною антиросійською позицією. Був міністром оборони Грузії протягом грудня 2004-го – листопада 2006 року. Перед цим півроку обіймав посаду міністра внутрішніх справ.

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