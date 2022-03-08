Ексміністр оборони Грузії Окруашвілі приїхав воювати разом із українцями проти РФ

Іраклій Окруашвілі. Фото: пресслужба МОУ

Колишній міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі приїхав в Україну разом із з грузинськими добровольцями воювати проти Російської Федерації.

Про це вдень, 8 березня, повідомила пресслужба Міноборони України.

❗❗❗КОЛИШНІЙ МІНІСТР ОБОРОНИ ГРУЗІЇ Іраклій Окруашвілі в Україні разом з грузинськими добровольцями допомагає нам боротися з російськими окупантами!

🇺🇦🇺🇦🇺🇦🤝🇬🇪🇬🇪🇬🇪 pic.twitter.com/JRQgHcxHlO — 🇺🇦Armed Forces (@ArmedForcesUkr) March 8, 2022

“Колишній міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі в Україні разом з грузинськими добровольцями допомагає нам боротися з російськими окупантами”, – йдеться в повідомленні.

Іраклій Окруашвілі відомий своєю активною антиросійською позицією. Був міністром оборони Грузії протягом грудня 2004-го – листопада 2006 року. Перед цим півроку обіймав посаду міністра внутрішніх справ.

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