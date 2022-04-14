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Рада “розпустила” фракцію ОПЗЖ й ухвалила ще низку рішень

14/04/2022 18:29

У четвер, 14 квітня, Верховна Рада ухвалила низку важливих законів, а також “втратила” одну фракцію.

Про це повідомив народний депутат від фракції “Європейська солідарність” Олексій Гончаренко.

За його словами, призупинено діяльність фракції ОПЗЖ, з якої перед тим вийшли депутати Дмитро Ісаєнко та Анатолій Бурміч.

Рішення про призупинення існування фракції “Опозиційна платформа – За життя” було  оголошено під час закритого пленарного засідання. Раніше співголова ОПЗЖ Юрій Бойко повідомляв, що ті депутати, які залишались у фракції, створять депутатську групу.

Окрім того, ВР ухвалила низку важливих рішень та законопроєктів.

“Головні рішення, які сьогодні прийняла Верховна Рада:

1. Про звернення парламентів та міжнародних інституцій світу щодо визнання геноцидом українського народу тих жахів, що коїть РФ на нашій території.

2.Прийняли звернення до міжнародних спортивних інституцій, організацій, щоб не допускати спортсменів з Росії та Білорусі до будь-яких міжнародних змагань та вигнати їхніх представників з посад в цих організаціях.

3. Прийняли закон, який дозволяє працювати в розвідці іноземцям і від 3 до 5 років дозволяється служити в ЗСУ.

4. Прийняли закон, яким повністю забороняємо неонацистську символіку V та Z, визнаємо РФ державою-терористом, засуджуємо неонацистський тоталітарний режим РФ і забороняємо будь-яку його пропаганду.

5. Соціальні питання: про виділення грошового забезпечення Героям України або нагородженим Орденом Богдана Хмельницького”, – написав Гончаренко.

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Україна

Рада “розпустила” фракцію ОПЗЖ й ухвалила ще низку рішень

У четвер, 14 квітня, Верховна Рада ухвалила низку важливих законів, а також “втратила” одну фракцію. Про це повідомив народний депутат від фракції “Європейська солідарність” Олексій Гончаренко. За його словами,...

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