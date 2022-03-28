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Рабинович з Ізраїлю заявив, що ОПЗЖ припиняє діяльність

28/03/2022 15:16

Народний депутат від “Опозиційної платформи – За життя” Вадим Рабінович заявив, що партія припиняє свою роботу. Сам парламентарій зараз перебуває не в Україні.

Про це йдеться в заяві політсили на їхньому офіційному сайті у понеділок, 28 березня. 

“Ми завжди говорили про мир. Партія будувалася як партія миру! Але зараз миру немає! Чинність партії припинено! Війна змінює все! Світ до 24 лютого і після – це два різні світи! Сьогодні ми зобов’язані забути про рейтинги та будь-які партійні інтереси! Сьогодні найважливіший тільки мир! Усі вузькопартійні інтереси необхідно забути! Усі суперечки – припинити! Це після війни!”, – йдеться в заяві Рабиновича.

Він також повідомив, що вилетів з України 3 лютого на офіційне запрошення парламенту Ізраїлю на зустріч із парламентаріями.

“Після хвороби та перенесеної операції ще не повністю працездатний. З першого дня воєнних дій – у контакті із посольством України! Роблю все, що можу! Не маючи змоги бути сьогодні в Україні, я намагаюся бути корисним там, де зараз знаходжусь!”, – додав Рабинович.

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Україна

Рабинович з Ізраїлю заявив, що ОПЗЖ припиняє діяльність

Народний депутат від “Опозиційної платформи – За життя” Вадим Рабінович заявив, що партія припиняє свою роботу. Сам парламентарій зараз перебуває не в Україні. Про це йдеться в заяві політсили...

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