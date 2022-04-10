Президент надав звання бригадних генералів трьом посадовцям Генштабу

Фото: "Новинарня"

Відповідно до указу № 222/2022 від 9 квітня, військове звання бригадного генерала отримали:

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