Президент надав звання бригадних генералів трьом посадовцям Генштабу

Президент Володимир Зеленський своїм указом присвоїв звання бригадних генералів ще трьом посадовцям Генштабу ЗСУ.
Відповідно до указу №222/2022 від 9 квітня, військове звання бригадного генерала отримали:
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