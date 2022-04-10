На Харківщині ЗСУ знищили колону російської техніки, що йшла на південь, – голова ОВА

Збройні сили України на Харківщині відбили колону російської бронетехніки, яка рухалася з території РФ на південь.

Про це вранці 10 квітня повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Сьогодні вночі чергові успіхи здобули наші військові ЗСУ – знищена велика колона ворожої техніки та живої сили, яка прямувала в сторону Ізюма”, – ідеться в дописі голови області в телеграмі.

“Також у Вільхівці Збройні сили України повністю завершили зачистку території. Бійці 92-ї бригади виявили яму з трупами російських солдатів. Це приклад того, як ці нелюди вчиняють навіть із “своїми”, – додав Синєгубов.

Нагадаємо, на супутникових знімках компанії cвід 8 квітня було видно, як у Харківській області російський військовий конвой завдовжки 8 миль (12 км) рухається від кордону у районі смт Великий Бурлук на південь, про це інформував канал CNN.

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